В Белгородской области за сутки коронавирусом заболели 46 человек. Фото: "КП" Архив

За минувшие сутки в Белгородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 46 новых пациентов. Всего с начала пандемии COVID-19 на территории региона выявили у 7 832 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

Как сообщает областной штаб по борьбе с распространением коронавируса, на 10 сентября в больницы области с коронавирусной инфекцией госпитализировано 320 человек. 24 из них находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Наибольшее количество зараженных пришлось на областной центр – 14 человек (всего с начала пандемии – 1 581). Затем идет Белгородский район – 6 человек (всего 897 заболевших). В Старооскольском городском округе, который по числу заболевших идет вторым за Белгородом, заболело 3 человека (всего – 1 270 человек).