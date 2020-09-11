Черный дым от пожара на складе стройматериалов был виден с любой точки Белгорода. Фото пресс-службы МЧС Белгородской области

Вчера на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре в Белгороде на территории ООО ТК «Стройресурс Белгород». Черный дым от пожара на складе стройматериалов был виден с любой точки города. Всего же огнеборцы в этот день ликвидировали 9 пожаров, эвакуировав 15 человек

По звонку незамедлительно выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей №1, №2, №4 и специализированной пожарно-спасательной части. На месте выяснилось, что горят строительные материалы. В результате огнем был поврежден утеплитель в упаковке на площади 300 метров квадратных, кроме того, огонь повредил кровлю склада на площади 200 метров квадратных. Предполагаемая причина - неосторожность при курении.

В этот же день поступило сообщение о возгорании в городе Строитель Яковлевского городского. Произошел пожар в трехкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Незамедлительно к месту происшествия были направленны дежурные караулы пожарно-спасательных частей №36 и №40. Личным составом дежурного караула пожарно-спасательной части № 36 по лестничным маршам были эвакуированы 15 человек.

В поселке Прохоровка на открытой площадке горели автомобильные шины на площади 3 метров квадратных. Предполагаемая причина пожара - поджог. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 30.

Также пять раз спасатели выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы на общей площади более 1700 метров квадратных в Красногвардейском, Новооскольском, Борисовском и два раза в Красненском районе.