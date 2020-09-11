Белгородские почтовики примут участие в турнире по киберспорту. Фото: "КП" Архив

Спартакиаду почтовые работники стали проводить с 2018 года. В прошлом году около 500 участников, в том числе и жители Белгородской области, соревновались в восьми дисциплинах: мини-футбол, волейбол, бег, шахматы, плавание, гиревой спорт, мультиспорт и стритбол. Однако в этом году по соображениям безопасности участников традиционная спартакиада переведена в онлайн-формат.

Соревнования пройдут в давно набравших популярность дисциплинах киберспорта. Это командные соревнования в DOTA 2, Counter-Strike: Global Offensive и World of Tanks, а также индивидуальные турниры в Mortal Kombat 11 и FIFA 2020. Каждый сотрудник сможет принять участие не более чем в двух видах программы.

В дальнейшем организаторы спартакиады планируют сохранить киберспортивные дисциплины в дополнение к привычным видам спорта.