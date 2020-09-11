В Белгороде выставочный зал «Родина» открывает выставку «Художник и модель». Фото со страницы ВКонтакте выставочного зала "Родина"

14 сентября Выставочный зал «Родина» открывает выставку «Художник и модель». В экспозиции будут представлены работы белгородских, курских и орловских авторов - произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства.

В числе участников-белгородцев нынешней выставки заслуженный работник культуры Российской Федерации Евгений Савотченко с картиной «На самоизоляции», написанной в 2020 году, Владимир Нестерков, Юрий Данченко, Ольга Попова, Владимир Аксенов, Милада Исаева, старооскольцы Юрий Болотов, Александр Филиппов и многие другие.

Экспозиция дает возможность белгородскому зрителю познакомиться с новыми произведениями уже известных им художников и открыть для себя новые имена

Выставка продлится до 4 октября 2020 года.