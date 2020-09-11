В Белгородской области выберут лучшего водителя такси.

В Белгородской области 14 сентября состоится региональный этап III Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России – 2020». Региональный этап конкурса пройдет на территории БГТУ имени Шухова. К участию в конкурсе допускаются водители, которые работают в таксопарке, а также индивидуальные предприниматели, у которых есть разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, водительский стаж в течение трех лет, отсутствуют грубые нарушения ПДД за 2020 год.

Организаторы рассказали, как будут выявлять лучших. У водителей такси проверят знания ПДД, истории региона, законодательства о такси. Также будут проверять знание основ устройства автомобиля, оказания первой помощи при ДТП и обеспечения безопасных условий в такси. Практический этап пройдет на автодроме, где проверят навыки скоростного маневрирования, установки детского кресла и плавности вождения.

Подчеркнем, то особое внимание зрителей привлекает конкурс со стаканом, когда на крышу автомобиля устанавливается стакан воды, а участникам необходимо максимально аккуратно преодолеть дистанцию, оставив стакан полным. Испытание выявит плавность вождения конкурсантов.

Финалисты получат денежные призы и памятные подарки, а победитель отправится на финал соревнований в Сочи.

Организатор регионального этапа — Общественный Совет по развитию такси. Конкурс проходит при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации, комитета Государственной Думы Российской Федерации по транспорту и строительству и ГУ МВД ГИБДД РФ. Региональный этап поддерживает Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области.