В Белгороде сгорели стройматериалы на улице Зеленая Поляна

В Белгороде на открытой площадке ООО ТК «Стройресурс» на улице Зеленая Поляна сгорели складируемые строительные материалы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Белгородской области.

Сообщение о пожаре поступило на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы 10 сентября в 15 часов 27 минут. Пожар полностью ликвидирован в 16 часов 30 минут. В результате ЧП погибших и пострадавших нет.

С огнем боролись дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1, № 2, № 4 и специализированной пожарно-спасательной части. В тушении пожара были задействованы 23 человека и 10 единиц техники.