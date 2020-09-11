Юные инспекторы движения в Алексеевке обучали первоклассников Правилам дорожного движения. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа

Сотрудники полиции Алексеевки вместе с юными инспекторами движения напомнили первоклассникам правила безопасного поведения на дороге. Юные инспекторы движения показали школьникам, как правильно переходить дорогу и напомнили, что делать это нужно только в специально установленных местах, при этом убедившись в отсутствии опасности.

Инспекторы рассказали, какие меры безопасности должны соблюдать юные пешеходы и пассажиры транспортных средств во время движения. Они также рекомендовали младшим школьникам использовать световозвращающие элементы, чтобы они стали заметнее для водителей транспортных средств