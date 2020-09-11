Соревнования на Кубок губернатора по конному спорту откроются в Белгородской области 12 сентября

Соревнования пройдут на базе конноспортивной школы Белгородского госуниверситета. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

В Белгородской области 12 сентября состоится официальное открытие соревований на Кубок губернатора по конному спорту и соревнования по конкуру, а 13 сентября пройдут состязания по выездке. Местом проведения события традиционно станет конноспортивная школа БелГУ.

Организаторы турнира отмечают, что в этом году за кубок будут бороться десять спортсменов. Участие в турнире примут спортсмены из Белгородской, Курской и Воронежской областей.

Общий призовой фонд турнира составляет 170 тысяч рублей. Победители получат не только кубок, но и приз в размере 25 тысяч рублей.