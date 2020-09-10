В Белгородской области развернули 170 коек для больных коронавирусом

Дополнительные 170 коек для больных коронавирусом развернули в корпусе бывшей железнодорожной больницы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дополнительные 170 коек для больных коронавирусом развернули 2 сентября в корпусе бывшей железнодорожной больницы — ныне корпусе детской областной клинической больницы. Об этом сообщил региональный оперативный штаб со ссылкой на начальника департамента здравоохранения области Ирину Николаеву.

Больных коронавирусом и тех, у кого инфекцию только подозревают, теперь принимают в восьми медицинских учреждениях на 870 койках. В Белгороде COVID-19 лечат в областной инфекционной больнице, терапевтическом корпусе городской больницы №2 и в корпусе детской областной клинической больнице. В последней принимают детей и взрослых. Пока занято 58 мест.

Также с инфекцией борются в пяти районных больницах: Старооскольской, Алексеевской, Чернянской, Новооскольской и Губкинской.

«Больницы работают как единая сеть. Ежедневно в 9:00 и 17:00 проводятся мини оперативные штабы о работе всех площадок и скорой помощи, где оперативно даётся информация о количестве свободных мест о количестве предполагаемых выписок для того, чтобы можно было управлять процессом госпитализации», — приводятся слова Ирины Николаевой.

Уточняется, что согласно рекомендациям Министерства здравоохранения РФ, госпитализируют в больницы пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести и высокой. Легко переносящих заболевание, лечат амбулаторно. В последнее время роста госпитализируемых в белгородской области нет, цифра стабильно держится на уровне около 320 человек.