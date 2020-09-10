В Белгороде на торгах продадут 15 автомобилей должников

Торги состоятся в электронном формате. Фото:пресс-служба управления ФССП России по Белгородской области.

В Белгороде судебные приставы продадут арестованное имущество должников. На аукционы 28 и 30 сентября выставят 17 лотов на общую сумму почти в 9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Белгородской области.

На первом этапе торгов, который назначен на 28 сентября, будет реализовано имущество на общую сумму 4 миллиона 335 тысяч рублей.

Продадут 1/2 долю земельного участка, расположенного в селе Хуторцы Красногвардейскго района. Начальная продажная цена - 143 тысячи рублей.

Будет реализована квартира, площадью 46,58 квадратных метров, расположенная в микрорайоне Степном города Старый Оскол. Начальная продажная цена - 2 миллиона 461 тысяча рублей.

Продаже подлежат три автомобиля: «Subaru Forester» 2009 года выпуска (начальная продажная цена 597 тысяч рублей); «Mitsubishi Outlander» 2010 года выпуска (начальная продажная цена 530 655 рублей) и «Nissan Qashqai» 2012 года выпуска (начальная продажная цена 455 600 рублей).

Реализуют также 2/5 доли в праве на автомобиль «Mazda CX-7» 2008 года выпуска (начальная продажная цена 148 тысяч рублей.)

На втором этапе, назначенном на 30 сентября, будет реализовано 11 автомобилей на общую сумму 4 миллиона 604 тысячи рублей.

На продажу выставят: автомобиль «Kia Rio» 2017 года выпуска (начальная продажная цена 610 тысяч рублей); автомобиль «Renault Sandero» 2013 года выпуска (начальная продажная цена 289,5 тысяч рублей); автомобиль «ВАЗ-217030» 2013 года выпуска (начальная продажная цена 252 600 рублей); автомобиль «Lаdа КS015L lаrgus» 2014 года выпуска (начальная продажная цена 406 333 рублей); автомобиль «Kia Cerato» 2012 года выпуска (начальная продажная цена 283 597 рублей); автомобиль «Geely Emgrand GT» 2016 года выпуска (начальная продажная цена 537 659 рублей); автомобиль «Lada Granta» 2015 года выпуска (начальная продажная цена 221 855 рублей); автомобиль «Fiat Ducato» 2008 года выпуска (начальная продажная цена 184 168 рублей); автомобиль «Volkswagen Polo» 2011 года выпуска (начальная продажная цена 285 000 рублей); автомобиль «Daewoo Matiz» 2012 года выпуска (начальная продажная цена 127 200 рублей); автомобиль «Mazda CX-7» 2011 года выпуска (начальная продажная цена 1 406 400 руб.).

Торги состоятся в электронном формате, на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер».