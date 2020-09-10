В дни выборов энергетики обеспечат надежное электроснабжение белее 14 тысяч избирательных участков

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Напомним, в нынешнем году жители субъектов РФ, где пройдут довыборы депутатов Госдумы, выборы губернаторов, депутатов заксобраний и органов местного самоуправления в столицах регионов, смогут проголосовать в течение трех дней: в основной день 13 сентября и дополнительные дни 11 и 12 сентября. Новый порядок голосования коснется в общей сложности 41-го региона.

14 из них находится в зоне операционной ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». В Брянской, Калужской, Костромской, Смоленской и Тамбовской областях выберут глав субъектов. В Курской и Ярославской областях пройдут довыборы депутатов Государственной Думы РФ. В Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской областях выберут депутатов региональных органов законодательной власти. В 11 региональных столицах - Ижевске, Владимире, Воронеже, Иваново, Калуге, Костроме, Липецке, Нижнем Новгороде, Орле, Смоленске, Тамбове - изберут органы муниципальной представительной власти.

Выборы местного уровня пройдут во всех регионах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

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