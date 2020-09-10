В Белгородской области пенсионера спасли из водопроводного колодца

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС спустились в по лестнице в колодец, освободили ногу мужчины из-под трубы и подняли пенсионера на поверхность. Фото: пресс-служба ГУ МЧС Росси по Белгородской области.

Спасатели вытащили пенсионера из трехметрового водопроводного колодца на улице Воронежской в селе Круглое Красненского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области.

Срочный вызов поступил в дежурный караул пожарно-спасательной части № 26 9 сентября в 17 часов 57 минут. Помощь требовалась мужчине, упавшему в трехметровый колодец.

Внутри колодца находился счетчик, и пенсионер начал спускаться туда для того, чтобы снять показания расхода воды. Но мужчина не удержался и упал на дно колодца с двухметровой высоты. Нога мужчины застряла под трубой, и он не смог подняться на поверхность. Спасателей вызвала жена пострадавшего.

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС спустились в по лестнице в колодец, освободили ногу мужчины из-под трубы и подняли пенсионера на поверхность. Затем пострадавшего осмотрели врачи скорой помощи. Но от медицинской помощи он отказался.