В городе Губкин открылось инфекционное отделение детской больницы. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

В городе Губкин после капремонта открылось инфекционное отделение детской городской больницы. Отдельно стоящее двухэтажное здание общей площадью 4828 кв. м., несмотря на небольшой срок эксплуатации, нуждалось в капитальном ремонте. Оно перестало соответствовать современным санитарным и противопожарным нормативам.

Проведен большой объем строительных работ, заменены системы электроснабжения, водоснабжения и канализации, вентиляции и кондиционирования. Выполнен ремонт фасада и кровли, монтаж линий связи, пожарной и охранной систем. Все это позволило улучшить условия пребывания маленьких пациентов, и создать современные условия работы для медицинского персонала.

Капитальный ремонт проводился за средства областного бюджета в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».