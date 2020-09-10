В Белгородской области иномарка насмерть сбила велосипедиста

В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте. Фото: пресс-служба Управления МВД России по Белгородской области.

Авария произошла 9 сентября в 16 часов дня на 95 км автодороге «Короча – Губкин – Горшечное, граница Курской Области». Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.

По предварительным данным полиции, автомобиль «Лексус-LХ570» ехал со стороны села Горшечное в сторону города Губкин. За рулем транспортного средства находился 46-летний мужчина. Автомобиль сбил, выезжающего с прилегающей территории на проезжую часть на велосипеде, 67-летнего мужчину.

«Лексус-LХ570» ехал со стороны села Горшечное в сторону города Губкин. Фото: пресс-служба Управления МВД России по Белгородской области.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте.