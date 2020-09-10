Белгородцам сегодня расскажут о мерах безопасности в пандемию

Белгородцам напомнят правила борьбы с коронавирусом. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Белгородцы уже более или менее привыкли к окружающей эпидобстановке, в учреждениях разработаны правила, утвержден режим работы согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

Однако стоит признать: соблюдают необходимые меры далеко не все. Причем, это касается как рядовых граждан, так и предприятий и организаций.

Накануне Всероссийского дня безопасности пациента представители медицинского института и волонтеры белгородского госуниверситета намерены еще раз обратить внимание общественности на опасность нового вируса.

Сегодня, 10 сентября, в 16.00 начнется онлайн-лекция, присоединиться к которой может любой желающий. Мероприятие пройдет на площадке Zoom. Доступ по ссылке: https://zoom.us/j/97066654742?pwd=WHpsdzIrOGRmYTE4dENXbTBud3N3UT09#success.