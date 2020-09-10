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От коронавируса вакцина ещё не поступила в Белгородскую область

Точные сроки поставки пока неизвестны
Елена ПАВЛЕНКО
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К поступлению вакцины регион готов.

К поступлению вакцины регион готов.

Фото: Елена ПАВЛЕНКО

Точные Сроки поступления в регион вакцины от коронавируса пока неизвестны. Об этом рассказала замначальника регионального департамента здравоохранения Ирина Николаева.

Но к поступлению вакцины регион готов. В Белгородской области имеются термоконтейнеры для транспортировки препарата и холодильники с определенной температурой.

А бесплатная вакцина от гриппа уже поступила в Белгородскую области. От него в этом году собираются привить 60% жителей региона.