От коронавируса вакцина ещё не поступила в Белгородскую область

К поступлению вакцины регион готов. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

Точные Сроки поступления в регион вакцины от коронавируса пока неизвестны. Об этом рассказала замначальника регионального департамента здравоохранения Ирина Николаева.

Но к поступлению вакцины регион готов. В Белгородской области имеются термоконтейнеры для транспортировки препарата и холодильники с определенной температурой.

А бесплатная вакцина от гриппа уже поступила в Белгородскую области. От него в этом году собираются привить 60% жителей региона.