Белгородские энергетики досрочно выполнили годовую программу энергосбережения и повышения энергоэффективности

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- Повышение энергоэффективности – одно из основных направлений нашей работы. Последовательное снижение потребления энергетических и топливных ресурсов в ходе производственно-хозяйственной деятельности, совершенствование системы учета электроэнергии, реализация комплекса технических и организационных мероприятий позволяет направлять дополнительные средства и ресурсы на развитие и модернизацию электросетевого комплекса, - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов.

Ожидаемый эффект от выполнения мероприятий программы и внедрения энергосберегающих технологий в производственной деятельности по прогнозам специалистов в 2020 году может составить не менее 1,78 млн кВтч.

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