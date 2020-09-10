Прокуратура нашла нарушения в зоопарке Белгорода

Зоопарку вынесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

Прокуроры Белгорода нашли нарушения в деятельности ООО «Белгородский зоопарк», сообщили в надзорном ведомстве.

Выявлено, что в летний период вольеры для хищников не оборудованы бассейнами с водой.

По мимо этого на кормокухне зоопарка находятся комбикорма без ветеринарных сопроводительных документов. В частности, обнаружены несертифицированные 120 кг комбикорма для кроликов и 60 кг для крупного рогатого скота, а также 200 кг отрубей.

Зоопарку вынесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Так, работника, ответственного за приобретение кормов без ветеринарных документов привлекли к дисциплинарной ответственности. А вольеры, где живут гималайские медведи, бурая медведица и пара амурских тигров, оборудованы ваннами с водой.

За нарушение ветеринарного законодательства возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Постановление с материалами проверки прокуроры направили в Управление Россельхознадзора по Белгородской области для рассмотрения по существу.