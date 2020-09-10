В Белгороде открыли еще одну площадку для тестирования на коронавирус

Количество ежедневных тестирований продолжит расти. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

С сегодняшнего дня, 10 сентября, тестирование на коронавирус проводят в трех поликлиниках Белгорода. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Наряду с поликлиниками №4 и №6, которые проводят тесты на COVID-19 с 1 сентября, анализы теперь можно сдать также в поликлинике №8. Проверить наличие в организме опасной инфекции можно только платно и предварительно записавшись через сайт «Электронная регистратура Белгородской области».

Отметим, полгода назад в регионе делали около 600 анализов на коронавирус в день, теперь проводится не менее 2 тысяч. Причем количество ежедневных тестирований продолжит расти, так как власти планируют увеличивать количество лабораторий. Новые откроются в Старом Осколе, Губкине и на базе Городской больницы №2 в Белгороде. Также в клинико-диагностическом центре областной клинической больницы начнут делать ПЦР-тесты детям.