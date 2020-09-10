ВТБ на Белгородчине выдал более 350 миллионов по «Ипотеке с господдержкой»

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Белгородцам предоставлено 179 кредитов на 386 миллионов. Средний размер займа в регионе составил 2,2 миллиона рублей (в среднем по России – 2,9 миллиона).

В настоящее время в Банке ВТБ (ПАО) действует сниженный размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5% – всего 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя.

Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 миллионов рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионов – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.