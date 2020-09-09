Где 43 жителя Белгородской области заразились коронавирусом

Заболевание нашли у жителей 10 муниципалитетов. Фото: Елена Павленко.

За последние сутки в Белгородской области коронавирусом заразились 43 человека. Заболевание нашли у жителей 10 муниципалитетов. Данные передал региональный оперативный штаб.

В последние сутки больше всего заражений коронавирусом выявлено в Белгороде - 15 и Белгородской области - 9. На третьем месте Губскинский городской округ - 5 заболевших. В Красногвардейском районе инфекцию нашли у 4 человек. В Борисовском районе 3 заболевших коронавирусом. По два заражения выявлено в Ракитянском и Ровеньском районах области. По одному случаю заболевания опасной инфекцией в Ивнянском, Чернянском и Прохоровском районах.

Всего на сегодняшний день в Белгородской области зафиксировано 7699 случаев коронавируса. В медицинских организациях региона госпитализированы 319 человек. Из них 26 пациентов в тяжелом состоянии, находятся на ИВЛ.

Полностью избавились от инфекции 6537 жителей области, из них 39 в последние сутки. Летальных случаев от осложнений, вызванных инфекцией в последние 24 часа не регистрировалось, умерших по-прежнему 58.

На самоизоляции находятся 1594 жителя Белгородской области. Сняты с самоизоляции к данному моменту 32530 человека. По контакту с заболевшими изолированы 6480 белгородцев.