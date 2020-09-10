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Экономика

Сельхозпроизводители Старооскольского округа получили грантовую поддержку

Общая сумма привлеченных средств составила 48,6 миллионов рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Сельхозпроизводители Старооскольского округа получили грантовую поддержку.

Сельхозпроизводители Старооскольского округа получили грантовую поддержку.

Фото: архив КП

В 2020 году старооскольские индивидуальные предприниматели - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, а также сельскохозяйственный кооператив приняли участие в конкурсе на получение грантовой поддержки. Общая сумма привлеченных средств составила 48,6 млн рублей

Из 9 претендентов гранты получили 7 проектов, из них 6 – ИП Крестьянские фермерские хозяйства и 1 сельскохозяйственный потребительский кооператив.

Победители конкурса займутся выращиванием чеснока и грибов-вешенок, будут разводить рыбу осетровых пород, создавать мясные фермы, организовывать цеха по переработке рыбы.