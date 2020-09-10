Сельхозпроизводители Старооскольского округа получили грантовую поддержку. Фото: архив КП

В 2020 году старооскольские индивидуальные предприниматели - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, а также сельскохозяйственный кооператив приняли участие в конкурсе на получение грантовой поддержки. Общая сумма привлеченных средств составила 48,6 млн рублей

Из 9 претендентов гранты получили 7 проектов, из них 6 – ИП Крестьянские фермерские хозяйства и 1 сельскохозяйственный потребительский кооператив.

Победители конкурса займутся выращиванием чеснока и грибов-вешенок, будут разводить рыбу осетровых пород, создавать мясные фермы, организовывать цеха по переработке рыбы.