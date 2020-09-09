В Алексеевке отремонтированный детский сад принял малышей. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа

Алексеевский детский сад №2 в новом облике распахнул свои двери для дошкольников. Ремонтные работы выполнены в рамках реализации национального проекта «Демография» и проекта Белгородской областной Думы «Наше общее дело». Сейчас учреждение рассчитано на 14 групп с охватом 336 детей.

Детский сад функционирует с сентября 1988 года. Здесь было выполнено строительство корпуса для 2-х групп раннего возраста и проведен капитальный ремонт основного здания.

На территории учреждения установлены теневые навесы, новые яркие игровые площадки, малые архитектурные формы.