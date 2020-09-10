Два новых детских сада появятся в Белгороде в этом году. Фото со страницы мэра белгорода Юрия Галдуна

В Белгороде под руководством мэра Юрия Галдуна скорректированы планы по строительству новых детских садов. Оба детских дошкольных учреждения - и на улице Апанасенко, и на улице Есенина будут построены уже в этом году с участием бюджета Белгородской области.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте градоначальник Белгорода Юрий Галдун. «Есть небольшое отставание по срокам. Садики сдадим в декабре, а детей начнем принимать в 2021 году. Будут удобными и современными, делаем упор на качество», - отметил мэр Белгорода.