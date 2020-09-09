В Белгороде ритуальные мошенники похитили у военкомата 1,7 млн рублей

Злоумышленники предоставляли «липовые» документы об изготовлении и установке памятников в местах захоронения ветеранов ВОВ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В мошенничестве заподозрили предпринимателя и двоих работниц. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.

По предварительным данным полиции, в период с 2018 года по декабрь 2019 года злоумышленники предоставили в Центр социального обеспечения ФКУ «Военный комиссариат Белгородской области» «липовые» документы об изготовлении и установке более пятидесяти памятников в местах захоронения ветеранов Великой Отечественной войны. Они знали, что по закону такие расходы возмещаются за счет средств федерального бюджета. Но оперативники установили, что надгробия, о которых отчитывались участники банды, были изготовлены и установлены раньше и без участия подозреваемых.

В отношение фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество). Предварительное расследование продолжается.