В Белгородской области в ДТП с загоранием автомобилей погиб человек

Из-за столкновения «КамАЗ» и «Донинвест Ассоль» загорелись. Фото: Управление МВД по Белгородской области.

ДТП случилось 8 сентября в 20 часов 50 минут на 56 км автодороги «Белгород-Шебекино-Волоконовка». Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД Росси по Белгородской области.

По предварительным данным полиции, «Донинвест Ассоль» ехал со стороны поселка Волоконовка в направлении Шебекино под управлением 49-летнего водителя. Легковушка вылетела на сторону встречного движения, где столкнулся с автомобилем «КамАЗ» в составе с прицепом под управлением 55-летнего водителя. Из-за сильного удара обе машины загорелись.

В результате ДТП водитель автомобиля «Донинвест Ассоль» от полученных травм скончался.