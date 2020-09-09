Вандалы разбили 11 фонарей на новой велодорожке в Белгороде

Разбитый фонарь на новой велосипедной дорожке. Фото со страницы мэра города Белгорода в соцсетях.

На новой велосипедной дорожке в Белгороде вандалы разбили 11 фонарей уличного освещения. Об этом сообщил мэр города Юрий Галдун на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Из-за случившегося чиновники приняли решение патрулировать новые объекты в городе, чтобы защитить их от вандалов.

Юрий Галдун призвал жителей беречь Белгород. А если становитесь свидетелем порчи имущества города или нарушения общественного порядка звонить по номеру 112.