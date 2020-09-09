Украинец нелегально проник на территорию Белгородской области

Нарушение государственной границы в районе населенного пункта Солнцевка Белгородского района Белгородской области. Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

В начале сентября 42-летний мужчина умышленно пересек государственную границу из Украины в Россию пешком в обход установленных пунктов пропуска. Произошло это в районе населенного пункта Солнцевка Белгородского района Белгородской области.

По факту случившегося нарушения государственной границы РФ проводятся процессуальные мероприятия.

Руководство Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям просит жителей региона сообщать о фактах противоправной деятельности на территории пограничных районов области по телефонам управления: (4722) 50-85-15, 8(4722)31-61-23.