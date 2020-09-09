Под Белгородом призывника оштрафовали за уклонение от армии

Суд оштрафовал 21-летнего жителя поселка Северный на 40 тысяч рублей. Молодого человека обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы). Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Белгородской области.

Следствие и суд установили, что призывник состоял на воинском учете с 2016 года. Он три раза проходил призывные комиссии и признан годным к службе в армии. 30 июня этого года молодому человеку под роспись вручили повестку о явке в военный комиссариат Белгородского района для отправки к месту прохождения службы. Призывника также предупредили об ответственности за уклонение. Но парень так и не явился в положенное время на пункт сбора. Уважительных причин своего отсутствия он не представил.

Обвиняемый совершил преступление впервые. Свою вину признал полностью.

Суд постановил уголовное дело в отношение призывника прекратить с назначением штрафа. Но в армию парню идти придется, законных оснований для освобождения от службы нет.