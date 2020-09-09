В среду в Белгородской области ожидается гроза с дождем

Спасатели предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности во время неблагоприятной погоды. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 9 сентября, в Белгородской области пройду дожди с грозами, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха продержится в пределах от +19°C до +24°C. Облачно с прояснениями.

Спасатели предупреждают жителей области о необходимости соблюдения мер безопасности во время неблагоприятной погоды. Особенно аккуратными нужно быть автомобилистам. Ведь на скользкой дороге управлять транспортным средством сложнее.

- Водителям необходимо учитывать, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается, поэтому торможение необходимо начинать заранее, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области. - Обязательно соблюдайте дистанцию до впереди идущего автомобиля. А перед пешеходными переходами заранее сбрасывайте скорость.