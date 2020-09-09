Ключи от новых квартир вручили детям-сиротам в Алексеевском округе. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа

В Алексеевском городском округе 6 детям-сиротам вручили ключи от новых квартир. Новоселов поздравил глава администрации Алексеевского городского округа Станислав Сергачев.

Новые однокомнатные квартиры располагаются в новостройке поселка Ольминского. Площадь каждой составляет 34,9 квадратных метра. Они полностью готовы к приему жильцов. В квартирах индивидуальное отопление, выполнен ремонт, установлена сантехника и приборы учета, электрические плиты на кухне и современные двухконтурные котлы.

Программа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуется на территории Белгородской области с 2004 года. За это время жильем обеспечены более 130 человек, сообщает пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.