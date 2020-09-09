Ограничение движения транспорта в Старом Осколе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В Старом Осколе временно, с 8 по 15 сентября 2020 года, ограничено движение транспортных средств по правой полосе улицы Ленина в районе дома № 70. Ограничение связано с проведением работ по ремонту водопроводной сети МУП «Старооскольский водоканал».

А также с 8 сентября до 7 октября 2020 года в связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях будет прекращено сквозное движение транспортных средств по внутриквартальной дороге в районе жилого дома № 1 микрорайна Макаренко.

Администрация города просит водителей транспортных средств быть внимательными в местах проведения работ и своевременно выбирать маршрут движения.