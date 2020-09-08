Обвиняемые в гибели подростка на белгородской стройке находятся под домашним арестом. Фото: архив КП

Следственное управление СК России по Белгородской области расследует уголовное дело о гибели на стройке 16-летнего подростка и причинении вреда здоровью еще двум его одногодкам. Во время работы на стройке из-за нарушения правил безопасности ребята упали с высоты 7 этажа, один из них погиб. Следователь предъявил обвинение подрядчику строительства в Белгороде – генеральному директору одной из строительных компаний и субподрядчику – индивидуальному предпринимателю. Обвиняемые помещены под домашний арест до 30 октября 2020 года.

1 сентября после учебы трое 16-летних учащихся индустриального колледжа пошли на стройку на улице Есенина, чтобы заработать. Подростки были направлены на уборку мусора на 7 этаже строящегося здания, при этом не были обеспечены средствами защиты, инструктаж с ними не проводился.

Собранный мусор ребята решили спустить на строительной люльке, которая не отвечала требованиям безопасности. После начала движения люлька оборвалась, молодые люди упали с высоты 7 этажа. Один из ребят погиб, двоим оказывается медицинская помощь.

Расследование уголовного дела продолжается.