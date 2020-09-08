В Белгороде снова начнёт ходить дополнительный автобус №23

По будням на линии будут работать два автобуса №23. Фото: Елена Павленко.

В Белгороде с 14 сентября возобновится движение дополнительного автобуса №23 «улица Орлова – БГТУ им. Шухова», сообщается в официальной группе Единой транспортной компании во «ВКонтакте».

Возобновление маршрута связано с многочисленными просьбами жителей улиц Пригородная и Орлова.

По будням на линии будут работать два автобуса №23. Они успеют сделать 14 рейсов в одну сторону. По выходным дням на маршруте будет работать один автобус, соответственно в количество рейсов сократится до 7.

Расписание движения по маршруту №23. Фото: ООО "ЕТК"

Изменения в расписании будут опубликованы на официальном сайте ООО «ЕТК», а также в салонах автобусов. По всем вопросам можно обращаться в Службу поддержки по номеру: 8 800 200 6034.