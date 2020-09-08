В Белгородской области мужчина получил от приставов кирпичи в счет долга

Строительным материалом погашена часть долга перед взыскателем за повреждение автомобиля. Фото: Елена Павленко

Судебные приставы Ивнянского районного суда Белгородской области изъяли у должника 2816 штук облицованного кирпича. Строительным материалом погашена часть долга перед взыскателем за повреждение автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

Установлено, что мужчина на время взял у знакомого автомобиль. В расписке он пообещал вернуть машину целой и невредимой или выплатить компенсацию за причиненный ущерб. Но случилось ДТП, в котором транспортное средство получило повреждения. Суд обязал мужчину выплатить владельцу авто 100 тыс. рублей. Но в установленный срок решение суда исполнено не было.

Судебные приставы проверили имущественное положение должника. В его собственности был облицованный кирпич. На строительный материал наложили арест. Затем кирпич изъяли и выставили на продажу. Но желающих купить имущество не нашлось.

Тогда приставы предложили взыскателю принять кирпичи в счет погашения долга. Мужчина согласился и получил стройматериал на сумму 30 тыс.

Размер задолженности снижен на сумму арестованного имущества.