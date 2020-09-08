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Власти Белгородской области планируют привить 60% жителей от гриппа

В область уже поступила первая партия бесплатной вакцины
Елена ПАВЛЕНКО
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В Белгородской области началась бесплатная вакцинация от гриппа.

В Белгородской области началась бесплатная вакцинация от гриппа.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Белгородской области началась бесплатная вакцинация от гриппа, сообщила вице-губернатор по здравоохранению и образованию Наталия Зубарева на совещании губернатора с членами правительства.

В Регион поступило 48% бесплатной вакцины. Остальные 52 % прибудут к концу этого месяца.

В первую очередь привьют педагогов, работников соцзащиты, здравоохранения, ряда бюджетных учреждений, пенсионеров от 65 лет и детей. Чиновники рассчитывают, что работодатели области будут вакцинировать работников за собственный счет. Всего привить собираются 60% жителей региона.

Все желающие могут привиться от гриппа в поликлинике по месту жительства. Детсадовцы, школьники и студенты, с разрешения родителей, могут быть привиты по месту обучения.