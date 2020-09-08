Два новых детских сада на 300 мест появятся в Белгороде

Дошкольные учреждения будут готовы к приему детей в следующем году. Фото: мэрия Белгорода.

Работы по строительству детсадов завершаться в этом году. В 2021 году дошкольные учреждения будут готовы к приему детей. Объекты возводятся за счет областного и федерального бюджетов.

- Детский сад № 16 на улице Апанасенко оборудуют в соответствии с современными федеральными требованиями в сфере дошкольного образования для комфортного размещения детей в возрасте от 1,5 лет, - рассказали в пресс-службе мэрии Белгорода. - Дошкольное учреждение будет оснащено отдельными групповыми помещениями и спальнями, музыкальным и спортивным залами, лингафонным кабинетом, сенсорной комнатой, методическим кабинетом, кабинетами педагога-психолога и учителя-логопеда.

Детсады строят за счет областного и федерального бюджетов. Фото: мэрия Белгорода.

В детском саду № 19 на улице Есенина будет комплекс, состоящий из двух зданий и развивающего центра, в котором предусмотрено индивидуальное сопровождение одаренных детей от 5 до 12 лет.