В Белгородской области на предприятии обрушились металлоконструкции конвейерной галереи

В Белгородской области на одном из предприятий обрушились металлоконструкции конвейерной галереи. Фото: Архив КП

Следственным отделом по городу Старый Оскол СУСК Российской Федерации по Белгородской области проводится доследственная проверка по факту происшествия на территории Стойленского ГОКа. Там на высоте 30 метров обрушились металлоконструкции конвейерной ленты.

Это случилось вечером 7 сентября 2020 года в корпусе № 3 на открытой площадке. В результате пострадало двое рабочих. Они доставлены в больницу, угрозы для жизни нет. Проведен разбор завалов.

Следователи приступили к осмотру места происшествия. С места происшествия изымаются предметы, имеющие доказательственное значение. Опрашиваются очевидцы произошедшего. Изучается документация, относящаяся к конструкции и правилам безопасности при производстве работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.