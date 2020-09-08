Рекреационная зона у Цемзавода будет благоустроена в Белгороде

Территорию разделят на несколько зон. Фото из соцсетей.

В Белгороде хотят благоустроить рекреационную зону у Цемзавода. Для этого рассматриваются разные возможности, сообщил мэр Белгорода Юрий Галдун на своей странице в соцсети.

Благоустройство запланировано на следующий год. Фото из соцсетей.

Согласно предварительному дизайн-проекту территорию разделят на несколько зон. Там обустроят яхт-клуб с прокатом лодок, амфитеатр, пчелопарк, зону водных представлений, спортивные сооружения и парковку. Территорию озеленят.

Для благоустройства рассматриваются разные возможности. Фото из соцсетей.

Благоустройство запланировано на следующий год.