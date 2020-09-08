Воспитанникам Краснояружской школы искусств подарили музыкальные инструменты. Фото пресс-службы администрации Краснояружского района.

Презентация новых музыкальных инструментов прошла в стенах Краснояружской детской школы искусств Краснояружского района. В рамках национального проекта «Культура» детская школа искусств получила набор новых музыкальных инструментов отечественного производства общей стоимостью более 1,5 млн рублей.

Сюда входит комплект духовых инструментов, ударная установка, аккордеон и баян. Новый год с новыми инструментами начался для более чем 300 учеников музыкальной школы, многие из которых являются победителями и лауреатами всероссийских и международных конкурсов

Директор учреждения Наталья Литвяк поблагодарила за долгожданный подарок: «Не каждое образовательное учреждение может позволить себе одновременно купить такое большое количество новых инструментов. Это национальный проект «Культура» помогает нам реализовать мечты».