Открытое первенство по мотокроссу прошло в Бирюче Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Красногвардейского района

Открытое личное первенство по мотоциклетному кроссу в Бирюче Красногвардейского района посвятили памяти Героя Советского Союза Николая Лаврентьевича Яценко и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие 42 спортсмена из пяти регионов страны: Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, а также Краснодарского края.

Участники совершили тренировочные заезды, ознакомились с трассой и оценили ее состояние. Владимиру Мещерякову из Курска – одиннадцать лет, пять из которых он в мотокроссе: «При выходе на трассу я испытываю адреналин. Страшно лишь в начале заезда, потом я справляюсь с этим чувством», – сказал Владимир.

По итогам соревнований в каждом классе были определены пятерки лучших мотогонщиков. Первые места заняли белгородцы. Победители и призеры награждены грамотами, медалями и денежными призами.