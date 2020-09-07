Белгородских дорожных «летунов» ограничили в праве на выезд из страны. Фото: "КП" Архив

Суд удовлетворил административные иски Белгородских судебных приставов об установлении временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации.

Такая мера принудительного взыскания коснулась четырех жителей нашей области. Один из этих любителей высоких скоростей накопил 872 административных штрафов и задолжал более 680 тысяч рублей.

Другой житель региона задолжал 78 тысяч. по 129 штрафам. Затесалась в эту группу штрафников и белгородская автоледи, которая имеет 117 неоплаченных штрафов на сумму более 87 тысяч. Белгородец, разъезжая по дорогам другого региона с превышением скорости, нарушил ПДД 126 раз и задолжал более 105 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель направил административное исковое заявление в суд об установлении должникам временного ограничения права на выезд за пределы Российской Федерации. Рассмотрев административные дела, суд ограничил должников в праве на выезд за пределы страны.