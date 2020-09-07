Экологический субботник прошел в поселке Ивня Белгородчины. Фото пресс-службы администрации Ивнянского района

В поселке Ивня Белгородской области прошел экологический субботник. Жители поселка с энтузиазмом присоединились к акции. Навести порядок на территории парка культуры и отдыха дружно вышли участники местного ТОСа и трудовых коллективов района.

Более 60-ти человек потрудились на совесть, убрав мусор и сухие ветки с тротуаров и газонов. Субботник прошел в позитивной атмосфере, ведь подобные мероприятия – это прекрасный повод не только сделать район чище, но и провести время на свежем воздухе с коллегами.