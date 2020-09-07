В поселке Октябрьский Белгородского района открылся обновленный Центр культурного развития. Фото пресс-службы администрации белгородского района

В Белгородском районе в поселке Октябрьский обновлена материально-техническая база Центра культурного развития. Концертный зал теперь оснащен комфортными театральными креслами, современным звуковым и световым оборудованием, а зона для встречи посетителей стала функциональной и уютной.

На площади возле Центра состоялась торжественная часть праздника с поздравлениями почетных гостей и выступлениями лучших творческих коллективов. Теперь ЦКР станет настоящим местом притяжения для местных жителей и детей, которые посещают учреждение, занимаются в кружках и секциях.