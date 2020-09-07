Белгородские энергетики до конца сентября завершат все мероприятия ремонтной программы в регионе

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Россети Центр Белгородэнерго» завершает выполнение ремонтной программы на оборудовании электросетевого комплекса региона. За восемь месяцев текущего года в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. специалисты «Россети Центр Белгородэнерго» отремонтировали 622 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, 747 трансформаторных подстанций напряжением 6-110 кВ. От древесно-кустарниковой поросли расчистили и расширили почти 497 га просек ЛЭП.

По основной сети 35-110 кВ ремонт оборудования завершен на 151 высоковольтной подстанции региона, в числе которых ПС 110/10 кВ «Дубовое», обеспечивающая электроснабжение Белгорода и поселка Дубовое; подстанция 110/6 кВ «Строитель», от нее электроэнергию получает город, предприятие «Брик-Керамика», ряд сел и микрорайонов ИЖС Яковлевского района. В Старооскольском городском округе капитальный ремонт произведен на подстанциях 110 кВ «Очистные» и «Архангельское». Первая обеспечивает электроснабжение города, вторая - сел Архангельское, Хорошилово, Дмитриевка и агропромышленного холдинга «ПромАгро».

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