Сотрудники МЧС провели санитарную обработку Белгородского таможенного поста

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области продолжают оказывать помощь в проведении санитарной обработки социально значимых объектов с целью предотвращения распространения вирусных инфекций. накануне сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Белгородской области провели санитарную обработку Белгородского таможенного поста.Для санитарной обработки спасатели используют дезинфицирующий противомикробный хлорсодержащий раствор. Данное дезсредство рекомендовано Роспотребнадзором, оказывает разрушающее действие на вирусы, безопасно для людей и животных.

Спасатели прошлись по всем служебным помещениям, обработали лестницы, перила и прилегающую территорию общей площадью более 50 квадратных метров.

Отметим, то подобные мероприятия сотрудники МЧС по Белгородской области проводят в связи с обращениями, которые поступают от руководителей социально значимых объектов и объектов транспортной инфраструктуры региона.