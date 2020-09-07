По факту столкновения электровозов в Губкине региональный Следственный комитет проводит проверку. Фото: "КП" Архив

Следственный комитет Губкина заинтересовался фактом столкновения на территории АО «Лебединский ГОК» двух электровозов. Организовано проведение доследственной проверки. Установлено, что утром 6 сентября 2020 года на территории ГОКа один электровоз остановился под уклоном и, самостоятельно начав движение, столкнулся к другим. Людей в электровозах не было, пострадавших в результате столкновения нет.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления, проводится осмотр места происшествия, изымается документация, касающаяся электровозов. Также следователи опрашивают очевидцев произошедшего. Отмечается, что в рамках процессуальной проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые отвечают за соблюдение требований безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. Процессуальное решение будет принято после окончания всех следственных действий.