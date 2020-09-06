В Казинке Валуйского округа открылась новая стелла

В Казинке Валуйского округа окрылась новая стелла. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

Открытие стелы 292 воинам-землякам времен Великой Отечественной войны, состоялось в Казинке Валуйского городского округа. Стела призвана сохранить память о тех воевавших уроженцах села, которые выжили, вернулись с полей сражения и не дожили до сегодняшнего дня.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Валуйского городского округа. Исторически справедливо увековечить память тех военнослужащих, которые восстановили нашу страну после разрухи, кто создал условия спокойной и мирной жизни для потомков.