На Белгородчине в селе Советское открылся футбольный стадион. Фото пресс-службы Алексеевского городского округа

В Белгородской области в селе Советское появился новый футбольный стадион, построенный на средства Фонда Президентских грантов. В рамках проекта «Футбол в каждый двор» установлена трибуна с навесом на 150 мест, приобретены ворота, мячи, кубки, медали и грамоты.

У жителей Алексеевского городского округа, в том числе и в сельской местности, появились дополнительные возможности для здорового и активного образа жизни, сообщила пресс-служба администрации округа. В завершение мероприятия состоялся футбольный товарищеский матч. Все участники были награждены медалями, а командам вручили кубки.