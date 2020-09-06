В Алексеевке Белгородской области благоустроят набережную Тихой Сосны

В Алексеевке благоустроят набережную Тихой Сосны. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа

Алексеевка стала одним из победителей IV Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». Теперь набережная реки Тихая Сосна будет благоустроена. Помимо федеральной поддержки на благоустройство набережной (70 миллионов рублей) выделят средства из областного и местного бюджетов. Общая стоимость проекта - 131,1 миллионов рублей.

Грантовые средства направят на создание принципиально новой, многофункциональной зоны отдыха, расположенной на правом берегу реки Тихая Сосна. Проектом предусмотрено деление пространства набережной на несколько зон: зона рыбалки, тихая, пляжная, спортивная, развлекательная, рекреационная и событийная.

Стройку начнут в ближайшее время и завершат к концу этого года. Благоустройство затронет территорию общей площадью более 6 гектаров. Именно это общественное пространство для проекта выбрали алексеевцы.